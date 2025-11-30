El déficit externo de octubre fue el más alto bajo la administración libertaria

El Banco Central confirmó que en octubre se registró el mayor déficit de cuenta corriente desde que Javier Milei asumió la presidencia. El saldo negativo alcanzó los US$2.599 millones, un nivel que no se veía desde noviembre de 2017. El dato refleja el impacto de la quita transitoria de retenciones, el aumento de importaciones y la fuerte demanda de divisas.

De esta manera, la balanza de bienes volvió a mostrar un resultado adverso, ya que salieron más dólares de los que ingresaron por comercio exterior. El agro, que había adelantado liquidaciones en septiembre para aprovechar el esquema de retenciones cero, redujo su aporte en octubre. Al mismo tiempo, el turismo emisivo y la compra de dólares por parte de particulares presionaron las reservas. Según el informe oficial, más de 1,6 millones de personas adquirieron US$4.669 millones en billetes, mientras que unas 784.000 vendieron apenas US$473 millones.

El rojo externo se inscribe en un contexto de mayor apertura cambiaria y del auge de las importaciones. Sin embargo, la magnitud del déficit genera preocupación. El acumulado de 2025 roza los US$12.000 millones, lo que expone la vulnerabilidad de la economía frente a shocks externos.

Aunque algunos analistas relativizan el dato por el regreso del financiamiento internacional, el desequilibrio marca un límite para la estrategia oficial. El Gobierno afirma que la liberalización cambiaria y la eliminación de impuestos distorsivos son claves para atraer inversiones, pero el costo inmediato es un drenaje de divisas que golpea las cuentas externas.

El récord negativo de octubre desnuda las tensiones del programa económico. Mientras se busca consolidar un modelo de apertura y desregulación, la economía enfrenta la fragilidad de un sector externo que no logra generar los dólares suficientes para sostener el experimento.