El Gobierno y el PRO se despegaron del evento antivacuna en el Congreso

Una de las polémicas de la semana fue el evento que organizó la diputada chaqueña del PRO, Marilú Quiroz, en el que cuestionó la composición de la vacuna contra el Covid. Para ello, llevó a un hombre que, con el torso desnudo, demostró que se le quedaban pegados al cuerpo objeto de metal.

Ante esto, científicos, médicos, autoridades sanitarias y organizaciones salieron a repudiar enérgicamente. La mayoría recalcó que en los últimos años las tasas de vacunación cayeron del 90% al 45%, lo que provocó que haya nuevamente casos de tos convulsa, sarampión, entre otras enfermedades que se creían erradicadas.

En consecuencia, el PRO salió a despegarse de la diputada de su partido. “En el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos”, publicó el partido amarillo en sus redes sociales.

Quien también salió a alentar la vacunación fue el Gobierno nacional. En un comunicado en conjunto con los ministros de Salud de 22 provincias, la cartera que conduce Mario Lugones aseguró que las dosis del Calendario Nacional de Vacunación son “herramientas fundamentales” y que “cuentan con décadas de uso seguro” y con “evidencia científica sólida” para prevenir enfermedades y muertes. “El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad”, señaló el escrito.