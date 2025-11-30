El oficialismo se prepara para el recambio legislativo en Diputados

El próximo miércoles se realizará la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados, donde jurarán los 127 legisladores electos en octubre y se confirmará la continuidad de Martín Menem como presidente del cuerpo.

Desde el 10 de diciembre, el Ejecutivo contará con unos 116 diputados propios y aliados, quedando a solo 13 de alcanzar el quórum, lo que abre un escenario más favorable para el oficialismo.

La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas e Innovación Federal respaldarán la reelección de Menem, mientras que Unión por la Patria se abstendrá y la izquierda votará en contra. La definición de la primera minoría dependerá de una posible fractura del peronismo, que hoy suma 97 bancas frente a las 93 del oficialismo. Si logra imponerse, el oficialismo accederá a la vicepresidencia primera y a mayor representación en las comisiones, con Luis Petri como candidato firme para ese cargo.

La sesión, convocada para las 13, incluirá discursos de los nuevos diputados y la jura por distrito, en un acto que reflejará las tensiones que marcarán el inicio del nuevo período legislativo.