Caen 33% los patentamientos de autos en noviembre

En noviembre se patentaron 34.905 autos 0 km en Argentina, una caída del 33,2% respecto de octubre y del 3,6% frente al mismo mes de 2024, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El retroceso confirma el freno en el mercado, pese a que el acumulado de 2025 muestra 587.666 unidades vendidas.

Con ese marco, el presidente de la entidad, Sebastián Beato, relativizó la baja al señalar que noviembre suele ser un mes débil. Sin embargo, el pedido de avanzar en reformas laborales e impositivas, expone la delicada situación de un sector que depende de estímulos externos en medio de crisis industrial y consumo retraído.