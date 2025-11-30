El oficialismo apuesta a las importaciones y cuestiona la industria local

En medio de la crisis industrial y tras el cierre de Whirlpool en Pilar, que dejó 220 despidos, el senador libertario Agustín Monteverde defendió la apertura de importaciones y responsabilizó a las empresas por su “ineficacia productiva”.

El legislador afirmó que no puede frenarse el acceso de millones de consumidores por unos pocos fabricantes y sostuvo que cada sector debe competir sin subsidios. También cuestionó el polo tecnológico de Tierra del Fuego y relativizó los despidos en Essen, asegurando que habrá migración hacia empleos más productivos.

El discurso oficialista relativiza despidos y cierres, pero la crisis industrial expone el costo social de una apertura sin red.