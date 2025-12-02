Kicillof prometió un fondo a intendentes para destrabar el endeudamiento

Axel Kicillof encabezó este lunes una conferencia para reclamarle a la Legislatura la aprobación de la solicitud de endeudamiento por hasta 3.685 millones de dólares. En este camino, para conseguir los dos tercios necesarios en las Cámaras se comprometió a desembolsar un fondo extra para intendentes de $250.000 millones, uno de los principales pedidos de la oposición.

“Hemos resuelto garantizar aproximadamente $250.000 millones en cinco pagos fijos para que cada uno de los intendentes pueda contar con esos recursos, más allá del nivel de volumen que alcancen las colocaciones de deuda”, afirmó el gobernador.

Según precisó, este monto se sumaría a lo contemplado en la Ley de Financiamiento, el cual consta del 8% del equivalente a la deuda que solicitó el Ejecutivo provincial, es decir, cerca de $350.000 millones.

Cabe destacar que la semana pasada la Legislatura bonaerense aprobó dos de las tres leyes que la gestión de Kicillof presentó: el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva. Sin embargo, el tercer proyecto, el endeudamiento, no tuvo tratamiento al no contar con el apoyo de la oposición para dar quórum. Como última instancia, las autoridades de ambas Cámaras citaron a una sesión doble el próximo miércoles.

En este marco, el mandatario manifestó la necesidad de contar con la solicitud de endeudamiento para “poder seguir funcionando y cumplir con sus obligaciones sin recortar lo esencial”. “No estamos pidiendo fondos extraordinarios, no estamos pidiendo nada diferente a los que piden otras provincias para sostener su funcionamiento”, puntualizó.

“La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social. No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia”, sostuvo.