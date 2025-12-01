Creció la cantidad de locales cerrados en La Plata
Uno de cada 10 locales en La Plata está cerrado.
Un nuevo estudio de la Fundación FundPlata mostró que 422 de los 4.739 locales relevados en La Plata están vacíos. Es decir, el 8,9% de los lugares. Se trata de una cifra que creció 3,5% en comparación con noviembre del año pasado.
No obstante, el relevamiento detectó que en el microcentro hubo un descenso del 11,2% de los locales cerrados o en alquiler respecto al mismo mes del 2024: ahora se ubica en un nivel del 9,5%. En el Casco Urbano, el porcentaje fue incluso menor: 8,5%, equivalente a una reducción del 8,5% interanual. En contraste, en las localidades periféricas el indicador trepa a 9,3%, el valor más alto entre las tres áreas medidas.
A pesar del repunte interanual, los valores actuales se mantienen muy por debajo de los máximos registrados durante la pandemia de Covid-19. En el consolidado de la Ciudad, el nivel más alto se dio en noviembre de 2020, cuando el 22,7% de los locales estaba cerrado o en alquiler. Luego, la reapertura progresiva permitió una caída sostenida hasta alcanzar un piso histórico del 6,2% en noviembre de 2022.
El informe se da en paralelo al crecimiento económico en la ciudad. Según el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, la actividad económica durante el segundo trimestre de 2025 la actividad creció 3,9% respecto al mismo período del 2024.