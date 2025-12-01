Se profundiza la caída del empleo privado en Argentina

El empleo formal privado atraviesa un retroceso sostenido que golpea con fuerza a las empresas y trabajadores. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, en agosto se registraron 10.078.000 asalariados, 33.000 menos que un año atrás y una caída aún más marcada respecto de fines de 2023, cuando comenzaron las primeras señales de deterioro. Tras un período de estancamiento en el inicio de 2025, la tendencia volvió a ser negativa en el segundo trimestre y acumula ya cuatro meses consecutivos de pérdidas.

El informe advierte que la contracción del empleo privado refleja un mercado laboral sin capacidad de recomposición, con compañías que ajustan personal en medio de consumo retraído y costos crecientes. La combinación de puestos en baja e ingresos deteriorados configura un cuadro crítico, donde la falta de políticas de reactivación deja al sector expuesto a mayor precarización y sin señales de alivio en el corto plazo.

Para el instituto, los próximos meses serán decisivos para saber si el mercado encuentra un piso o si la caída se profundiza aún más.