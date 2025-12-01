Terigi asumió en reemplazo de Sileoni

El gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó este lunes el recambio en la conducción educativa. Mediante los Decretos 2891/2025 y 2892/2025 publicados en el Boletín Oficial, la gestión de Axel Kicillof aceptó la renuncia de Alberto Sileoni como director general de Cultura y Educación y designó a Flavia Terigi como su sucesora a partir del 1° de diciembre.

La salida de Sileoni marca el cierre de cuatro años de gestión en los que el funcionario impulsó reformas curriculares y obras en infraestructura. En tanto, la llegada de Terigi, cuyo pliego fue aprobado por el Senado bonaerense la semana pasada, refuerza el perfil académico de la cartera.

El decreto que formaliza la designación de la flamante funcionaria destaca que reúne “las condiciones y aptitudes” necesarias para conducir el sistema educativo más grande del país, con 20.000 escuelas y más de 5 millones de estudiantes. En su currículum se destaca el hecho de ser profesora para la enseñanza primaria, pedagoga por la UBA, magíster en Ciencias Sociales por Flacso, y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde agosto de 2022 se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento.