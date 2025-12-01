Crece “la cultura del no” en la clase media

La Consultora W publicó un interesante informe sobre la composición socioeconómica de la población argentina. Si bien la pirámide social resultante mejoró los estratos más bajos, confirmó la “cultura del no”: el no de antemano ante la posibilidad gasto.

Con base en datos del Indec, el Ripte y el SIPA, la consultora registró que el principal cambio entre el segundo y tercer trimestre del año es el "ascenso" en la base de la pirámide: el estrato denominado “Clase baja, en pobreza” (hogares con ingresos menores a $1.18 millones mensuales) se achicó del 26% al 24% de la población.

En consecuencia, creció el segmento “Clase baja superior, no pobre” (hasta $2,5 millones de ingreso mensual), que pasó del 24% al 28%.

Para completar la pirámide, la “Clase media baja” (hasta $3,7 millones de ingreso mensual) está compuesta por el 26% de la población total, la “Clase media alta” (hasta $7 millones) el 17%, y la “Clase alta” el 5%.

También el informe reflejó el análisis de consumo. Mientras la “Clase alta” se enfoca en bienes de lujo como autos y viajes al exterior, rubros que registraron repuntes superiores al 50% de crecimiento, la “Clase media alta” se “acomodó” tras el shock de 2024, pero sus miembros hacen “malabares” para no retroceder en su estilo de vida.

En tanto, la “Clase media baja y la “Clase baja superior”, que sumadas fueron el sector que más creció, experimentan directamente la “cultura del no” (“no hay plata”).