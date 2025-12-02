Arroyo Salgado admitió que la Justicia es corrupta

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, lanzó una fuerte frase sobre el funcionamiento del Poder Judicial. “Estamos con una Justicia ineficiente, corrupta y que no es independiente del poder político”, afirmó en una entrevista en Infobae en vivo.

“La justicia está en un estado de agonía silenciosa. Somos muy pocos los que estamos alzando la voz para reclamar al poder político que resuelva esta situación crítica”, afirmó Arroyo Salgado tras relatar los detalles de una reciente investigación de su juzgado sobre el lavado de activos vinculado al Comando Vermelho, la poderosa organización criminal brasileña.

La afirmación resonó porque la magistrada tiene un historial de fallos polémicos en causas vinculadas con el ámbito político. Por ejemplo, fue la jueza que en primera instancia dictó prisión preventiva a Alesia Abaigar, militante peronista, y a otras personas que arrojaron bosta a la casa del exdiputado nacional, José Luis Espert (hoy imputado en una causa de narcotráfico y lavado de dinero).

El caso ocurrió en julio de este año. Arroyo Salgado había sido fuertemente criticada por figuras del ámbito judicial y político por haber dispuesto la prisión preventiva sin riesgo de fuga ni entorpecimiento de la causa, y el traslado al penal de Ezeiza. Días después, la Cámara Federal de San Martín ordenó la liberación.

Si bien Arroyo Salgado se refirió a una causa de narcotráfico, el hecho que la Justicia “no es independiente del poder político” quedó demostrado en su fallo a favor de Espert.