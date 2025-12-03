El transporte fue lo que más aumentó en 2025

La canasta de transporte fue lo que más aumentó en el año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en comparación con el resto de los servicios públicos. Así lo demostró el Observatorio de tarifas y subsidios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA-Conicet.

Según su medición, el costro promedio en viajar en noviembre de este año se disparó a $81.233. Se trata de una cifra 44% superior al mismo mes del 2024 (con una inflación interanual inferior a 32%), y que equivale al 23% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, cuando hace un año representaba el 16,4%.

A su vez, la Fundación Innovación con Inclusión analizó la situación nacional: considerando el promedio de las tarifas mínimas de las principales ciudades del país, el costo de viajar toda la semana laboral había implicado un costo de $39.440 a fines del año pasado. Se trata de un aumento del 363% respecto a enero de 2024.