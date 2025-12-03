El PBI per cápita en Argentina fue el que más cayó en la región

El Producto Bruto Interno (PBI) per cápita (por persona) de la Argentina llegó en 2024 al ser el más bajo de América Latina. La única excepción es Haití, y también sin contemplar en el listado al desplome de la economía venezolana. Esto traza un fuerte estancamiento económico que atraviesa el país.

El dato se desprende de un detallado informe de la consultora Economía & Energía (ECEN). De acuerdo a los datos del documento, el PBI per cápita cayó 9,8% en 2024 respecto a 2011. De esta manera, Argentina pasó de tener el mayor Producto Interno de Latinoamérica a quedar tres puestos por detrás de Chile, Uruguay y Panamá.

Según el estudio, la caída argentina es comparable a la de “economías pobres o frágiles a nivel mundial que atravesaron crisis humanitarias severas”. A contramano, países con alta informalidad o violencia social como El Salvador o Nicaragua, registraron incrementos del ingreso durante dicho período.

A nivel general, la región registró un magro crecimiento promedio del 1% al año, pero el producto argentino se contrajo a un ritmo del 0,8%, mientras que el de Haití fue de 1,3%.

En esa línea, las tres mayores economías (Brasil, México y Argentina) fueron las de peor desempeño, con la excepción de Haití, aunque solo nuestro país registró un retroceso en términos absolutos.

“La Argentina es el único país grande de la región, cuyo ingreso por habitante es hoy menor al de hace más de una década. Aun así, se mantiene dentro del cuartil superior de ingreso por habitante en la región”, remarcaron desde ECEN.

También indicaron que “el descenso argentino refleja un proceso económico autónomo vinculado al persistente desequilibrio en su sector externo”, el cual quedó patente a partir de 2011 con el establecimiento de las restricciones cambiarias.

Caída hacia el futuro

Como bien informó diario Hoy la semana pasada, los principales bancos y consultoras nacionales e internacionales recortaron sus previsiones de crecimiento para la economía argentina en 2026.

Según el relevamiento de FocusEconomics, el Producto Bruto Interno se expandirá apenas un 3,1%, lo que implica una corrección de 0,2 puntos porcentuales respecto de la estimación previa. El ajuste refleja un escenario menos optimista y expone el desgaste del discurso libertario, que hasta ahora muestra más promesas que resultados.

El informe, elaborado en base a cálculos de 50 entidades de la región, advierte que el repunte estadístico que exhibe el Gobierno no se traduce en mejoras palpables.

El estudio también contextualiza la situación argentina en el marco regional. América Latina creció en promedio solo un 1,4% en la última década, el peor desempeño entre todas las regiones. La inestabilidad política, los altos niveles de delincuencia y corrupción, el deficiente sistema educativo y la dependencia de materias primas volátiles frenaron el crecimiento. Asimismo, la ausencia en industrias de rápido desarrollo, como electrónica y tecnologías de la información, limita la capacidad de competir globalmente.