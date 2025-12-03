Reforma tributaria: El Gobierno planea llevar el IVA al 29%

El Gobierno nacional pretende avanzar con una reforma tributaria que elevaría el IVA del 21% al 29%, siempre y cuando las provincias eliminen el impuesto a los Ingresos Brutos. El proyecto, elaborado por el abogado Andrés Edelstein, busca ordenar la recaudación y facilitar el crédito fiscal para las empresas. Sin embargo, la medida trasladaría mayor presión al consumo en un contexto de caída del poder adquisitivo y crisis industrial.

Con un Congreso más favorable tras las elecciones, la gestión de Javier Milei intentaría imponer este esquema, aunque las críticas apuntan a que el costo recaería sobre los sectores populares mientras se alivian las cargas de las grandes empresas.