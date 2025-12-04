La CGT busca apoyo de gobernadores para frenar reforma laboral

La CGT se acerca a los gobernadores que lideran el bloque legislativo de Provincias Unidas para definir una estrategia común frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno. El triunvirato de la central obrera mantiene contactos con Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), con el objetivo de fijar una serie de puntos intocables en el debate parlamentario, entre ellos la ultraactividad de los convenios colectivos.

La iniciativa se da en un escenario político adverso para el sindicalismo. La fuga de diputados de Unión por la Patria y la recomposición del Congreso tras las elecciones de octubre dejaron al oficialismo con mayor margen de maniobra. Por eso, la CGT busca tejer acuerdos con otras fuerzas para construir un dique de contención que limite lo que consideran una reforma regresiva. La central obrera pretende instalar que derechos laborales esenciales no puedan ser negociados ni recortados, incluso en un contexto de presión oficialista.

Según un informe de la consultora La Sastrería, el bloque de Provincias Unidas contará con 22 diputados y 12 senadores, proporciones que convierten a los gobernadores en árbitros de las futuras discusiones. La central obrera apuesta a que ese poder territorial se traduzca en votos que frenen los intentos del oficialismo de avanzar sobre derechos laborales adquiridos. El sindicalismo sabe que la pulseada será larga y que el desenlace dependerá de la capacidad de articular alianzas en un Congreso fragmentado, donde cada voto puede definir el rumbo de la reforma.