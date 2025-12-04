Violenta represión a trabajadores del INTI en plena protesta por despidos

Efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron con palazos y gas pimienta a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que se manifestaban sobre un tramo de la General Paz, a la altura de Constituyentes, contra el ajuste y los despidos en el organismo. “Nos gasearon, lo único que estamos haciendo es reclamar”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en medio de la represión policial.

El dirigente señaló que la administración de Javier Milei pretende recortar un 10% del personal en organismos descentralizados, lo que pondría en riesgo la continuidad de más de 70 mil contratos que vencen el 31 de diciembre. “La paz social será exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. Están tirando demasiado de la piola y la piola se va a cortar”, alertó.

Aguiar reiteró que ATE no permitirá ninguna reforma laboral que perjudique a los trabajadores y ratificó que los estatales defenderán sus derechos “hasta el último aliento”. El recorte anunciado alcanzaría al INTI, pero también a la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA y el Enacom. La represión en la General Paz expuso la decisión oficial de responder con violencia a la protesta social, mientras avanza un ajuste que amenaza con dejar a decenas de miles de trabajadores sin empleo.