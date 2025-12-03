La Legislatura bonaerense retoma el debate la ley de Endeudamiento

La Legislatura bonaerense retomará este miércoles el debate por la ley de Endeudamiento impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que prevé la toma de deuda por unos 3.600 millones de dólares. El objetivo central es garantizar los recursos necesarios para afrontar los vencimientos de 2025 sin recurrir a partidas destinadas a áreas sensibles como Salud o Educación.

El oficialismo enfrenta un escenario complejo. A la tensión interna con La Cámpora se suman las dificultades para reunir los votos de la oposición. Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza condicionaron su apoyo a la inclusión de exigencias políticas, reparto de fondos y cargos, lo que mantiene abierta la negociación. En ese marco, el Gobierno provincial anunció la creación de un fondo de 250.000 millones de pesos, equivalente al 8% del total de la deuda, para distribuir entre los 135 municipios bonaerenses como gesto hacia los intendentes.

Kicillof insistió en que la iniciativa no implica nuevas deudas, sino la refinanciación de compromisos ya asumidos. “No se trata de endeudarse para obras, sino de cumplir con obligaciones previas y evitar que el ajuste recaiga sobre áreas esenciales”, remarcó.

La pulseada por la deuda se convirtió en uno de los capítulos más tensos de la relación entre Kicillof y los bloques legislativos, y definirá el margen de maniobra del Gobierno en un año atravesado por compromisos financieros y disputas internas.