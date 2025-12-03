Modernizan el sistema de notificaciones con firma digital y domicilio electrónico en La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, y la ministra de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, firmaron un convenio para fortalecer la cooperación técnica y la asistencia mutua entre la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata.

A partir del acuerdo, la Junta Electoral se comprometió a poner a disposición del Municipio el uso de la aplicación FIDAS, que permite la firma digital de funcionarios, clave para la emisión de comunicaciones y notificaciones fehacientes.

La herramienta será utilizada por el Tribunal de Faltas, permitiendo que empiece a funcionar el domicilio electrónico municipal y que los jueces de faltas puedan notificar a los infractores en ese domicilio mediante comunicaciones firmadas digitalmente.

El convenio también representa un avance significativo para la Agencia Platense de Recaudación (APR), ya que en los casos de deudas de origen tributario el organismo podrá notificar en el domicilio electrónico municipal correspondiente a cada contribuyente que registre obligaciones previamente reclamadas y aún no regularizadas.

De esta manera, tanto el Tribunal de Faltas, en el marco de infracciones, como la APR, respecto de deudas tributarias, contarán con un canal digital formal y seguro para realizar notificaciones oficiales con firma digital.

Cabe destacar que en paralelo a la firma del acuerdo, el Tribunal de Faltas y la Agencia Platense de Recaudación avanzan con el empadronamiento de infractores y contribuyentes para que habiliten y mantengan bajo condiciones de seguridad sus respectivos domicilios electrónicos.