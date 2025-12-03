La Plata seleccionó a sus talentos para el Pre Cosquín 2026

Músicos, cantores y bailarines de La Plata, Berisso y Ensenada participaron el último fin de semana de la instancia local del Pre Cosquín 2026, el histórico certamen que cada verano convoca a los nuevos valores del folklore argentino y que se realizará en Córdoba del 3 al 18 de enero. La sede regional vivió dos jornadas intensas, con gran acompañamiento del público y un nivel artístico que destacó el trabajo de formación y difusión cultural de toda la región.

El sábado, en el espacio cultural La Salamanca, se presentaron 82 artistas en los rubros Solista vocal, Dúo vocal, Conjunto instrumental, Solista instrumental, Canción inédita y Conjunto vocal. Bajo la evaluación de los jurados Simón Marziali, Vilma Wagner y Victoria Birchner, se llevaron adelante las primeras rondas que definieron a los finalistas de cada categoría. La jornada del domingo estuvo dedicada a las danzas, con la participación de parejas, solistas y agrupaciones en Pareja tradicional, Pareja estilizada, Solista malambo femenino, Solista malambo masculino, Conjunto malambo y Conjunto de baile folklórico. En esta oportunidad, las decisiones estuvieron a cargo de Fabián Serna, Ángeles Moar y Jorge Caballero.

Ese mismo día se desarrollaron las finales de música, mientras que el grupo folclórico Don Argañaraz brindó un espectáculo en vivo que emocionó a los presentes y cerró el proceso de selección que determinó a los representantes locales para el Pre Cosquín 2026. Según remarcaron los organizadores, los ganadores de la sede competirán en enero en el mítico escenario del certamen nacional y, de resultar seleccionados, podrán acceder al Festival Nacional de Folklore de Cosquín, previsto del 24 de enero al 1° de febrero en la Plaza Próspero Molina.

Desde la organización destacaron que esta propuesta, acompañada por la gestión del intendente Julio Alak, consolida el compromiso del Municipio con el impulso a la cultura regional y reafirma la identidad de la capital bonaerense como uno de los polos culturales más importantes del país. Entre los ganadores se encuentran: Tamara Orellana y Elías Navarrete (Solista vocal), Madera Mineral (Dúo vocal), Bienhaiga (Conjunto vocal), Agustín Molina (Solista instrumental), Dibene–Vázquez (Conjunto instrumental), “Tus colores” interpretada por Leo Garzón (Canción inédita), Franco Escobar (Malambo masculino), Georgina Zelaya (Malambo femenino), Bemecu Malambo (Conjunto de malambo), Far–Amarelle (Pareja tradicional), Cerez–Coliluan (Pareja estilizada) y NNeatreos (Conjunto de baile folklórico).