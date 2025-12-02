Evacuaron la Torre 1 de La Plata por un principio de incendio en el piso 14

Un intenso operativo de emergencia se desplegó este mediodía en la Torre 1 de La Plata, donde un principio de incendio en el piso 14 obligó a evacuar de manera inmediata a unas 2.000 personas que se encontraban en el interior del emblemático edificio ubicado en 12 y 51.

Trabajadores que descendían por las escaleras de emergencia relataron a la RED92 que la orden de desalojo llegó “de forma repentina”, sin mayores precisiones, y que recién al bajar comenzaron a enterarse de la magnitud del incidente.

“Un agente policial pasó avisando piso por piso que teníamos que evacuar, pero no nos explicó nada”, contó una empleada que se encontraba en el piso 10. Otra trabajadora, ubicada en el tercer piso, relató que estaba en una reunión del gremio UPCN cuando le pidieron que bajara de inmediato: “No entendía qué pasaba, pero cuando llegué ya estaban los bomberos”.

“Empezamos a sentir olor a humo en el piso 10, pero enseguida llegó personal policial avisando que teníamos que bajar sí o sí. Por suerte nos preservaron y estamos todos sanos y salvos”, relató una empleada que descendió junto a sus compañeros por la escalera de emergencia. La trabajadora agregó que, según le comentaron, “fue una fusilera, pero todavía estaban evaluando qué había pasado”, mientras insistió en que “los ascensores se bloquean automáticamente para evitar cualquier riesgo”.

Según informaron las autoridades presentes, el foco ígneo fue rápidamente controlado, aunque se activó el protocolo completo de evacuación por prevención. La escena reunió a personal de Bomberos, Policía y Defensa Civil, mientras los trabajadores aguardaban en la vía pública hasta la habilitación del edificio.