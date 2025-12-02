Lo que faltaba: ahora robaron en la casa de una concejala platense

Los robos en la ciudad de La Plata no se detienen y en las últimas horas hubo que lamentar un nuevo y grave suceso que tuvo como víctima a una concejala de nuestra ciudad, que se encontraba con su madre en un domicilio de Barrio Norte, informaron ayer fuentes policiales.

El lamentable suceso que, como tantos otros en la región, se mantiene impune ya que no hay personas ni siquiera identificadas, tuvo lugar la noche del domingo en Barrio Norte, más precisamente en una casa emplazada en las calles 36 entre 1 y 2.

De acuerdo a los voceros consultados por Trama Urbana, al menos dos delincuentes se hicieron presentes en el lugar alrededor de las 20, mientras Florencia Barcia, concejala de La Libertad Avanza (LLA) se hallaba en la finca de su progenitora. Ambas estaban en la cocina cuando los cacos aparecieron, barretearon con total impunidad y sin que al parecer nadie lo detectara las rejas de la ventana de un dormitorio que daba al exterior y así ganaron el interior de la propiedad.

Una vez allí se dedicaron a revisar todo lo que había y así fue que se apoderaron de diferentes elementos que consideraron de valor. Por fortuna, las damnificadas no se dieron cuenta de la intrusión y los malvivientes no se movieron de los cuartos. Una vez que culminaron el suceso, se dieron a la fuga con rumbo incierto y hasta el cierre de la presente edición nada se sabía de ellos.

Vecinos preocupados

Las víctimas notaron que habían sido asaltadas una vez que, más tarde, se fueron a acostar y notaron que los dormitorios estaban todo revuelto. Se asustaron pero, por fortuna, nunca llegaron a toparse con los delincuentes.

Se le dio intervención a la Policía y ahora los agentes de la comisaría Segunda, con jurisdicción en la zona, analizan el caso para intentar dar con los responsables. Para eso, revisan cámaras de seguridad tanto privadas como públicas, para detectar si en alguna de ellas quedaron registrados los implicados.

Se abrió una causa penal en la Unidad Funcional de Instrucción en turno caratulada como “robo”.

Los vecinos del área manifestaron una vez más su profunda preocupación por la cantidad de ilícitos que viven a diario, y se quejaron del accionar de los encargados de seguridad. Aseguraron que “nunca se los ve, ni siquiera patrullando” y refirieron que “estamos desamparados, ya que esto es tierra de nadie. A esta altura puedo decir que se trata de una zona totalmente liberada, desde hace ya un tiempo”.