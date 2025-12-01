Conurbano sangriento sin fin: dos policías heridos en dos robos

Dos efectivos policiales fueron víctimas de hechos delictivos distintos, pero que ocurrieron de forma casi simultánea cerca de las 5 de este domingo en el partido de Morón, informaron ayer fuentes oficiales ligadas a la investigación.

De acuerdo a los voceros, uno de los agentes fue baleado en un brazo durante un intento de robo, mientras que el otro fue asaltado por tres delincuentes armados, quienes solo lograron sustraerle una mochila. Ambos se encontraban de civil y se dirigían a su servicio ordinario.

El primer episodio tuvo lugar cuando un Sargento 1° de la Policía Federal circulaba en su vehículo particular. Al llegar a la zona de avenida Márquez y Ruta 201, observó a una persona supuestamente caída en la calle y descendió para asistirla, dejando su arma reglamentaria dentro del auto. En ese momento, dos hampones que estaban ocultos se sumaron a la escena, uniéndose al aparente herido.

Los tres rodearon al numerario y durante el forcejeo, uno de los agresores disparó, hiriendo a la víctima en el brazo derecho. Los cacos escaparon sin lograr sustraerle ningún elemento institucional ni personal. El baleado se trasladó por sus propios medios a un destacamento cercano y luego lo derivaron al Hospital Churruca, donde fue atendido y se encuentra fuera de peligro.

Ningún detenido

El segundo hecho se registró en Callao 2498, Morón, cuando un cabo de la DUOF Morón se desplazaba en su motocicleta y fue interceptado por tres malhechores que le arrebataron una mochila. El policía dio la “voz de alto”, pero uno de los implicados lo apuntó con un arma de fuego, lo que llevó al cabo a efectuar disparos disuasivos.

En medio de la maniobra, el efectivo cayó al piso y sufrió un golpe en la rodilla y raspones en ambas manos, pero sin heridas de gravedad. Al igual que en el caso anterior, no le sustrajeron el arma reglamentaria. Tras el ataque, el damnificado se presentó en la comisaría 4ª de Morón para radicar la denuncia.

Ambos episodios continúan bajo investigación de la UFI N° 8 de Morón y hasta el cierre de esta edición no había personas detenidas.