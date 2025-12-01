Un niño festejaba su cumpleaños, cayó a una pileta y murió

Un trágico suceso conmocionó en las últimas horas a la comunidad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, luego de que un niño de cinco años falleciera tras caer en una pileta de natación en su casa, ubicada en barrio La Florida, señalaron ayer fuentes policiales y judiciales ligadas a la pesquisa.

De acuerdo con la información aportada por los voceros, la víctima se encontraba la tarde del sábado en su hogar y, por cuestiones que aún son materia de investigación, logró llegar hasta el sector de la pileta en el patio, donde cayó y no pudo salir por sus propios medios.

La madre del pequeño había salido a realizar compras y, al regresar, notó la ausencia de su hijo, quien había quedado al cuidado de su padre. Tras comenzar a buscarlo, la mujer vio su cuerpo flotando en el agua desde una ventana que da al patio. Inmediatamente, fue rescatado y sus progenitores comenzaron a realizarle ejercicios de reanimación cardiopulmonar.

Minutos después, arribó al lugar un servicio de urgencias médicas tras un llamado de emergencia, que continuó con las maniobras de reanimación. Sin embargo, alrededor de las 17, el personal de salud “constataron el deceso del niño”, que no llegó a ser trasladado a un centro médico.

En las próximas horas, el cuerpo será sometido a la correspondiente operación de autopsia para determinar las causales del deceso y orientar la pesquisa.

Este hecho causó profundo pesar en toda la pequeña comunidad, ya que el nene, que tenía una leve discapacidad, se encontraba celebrando su cumpleaños en el mismo día del trágico suceso, dado que sus padres estaban preparando la celebración para horas de la tarde. Los vecinos se mostraron consternados con lo sucedido.