La UNLP entregó los diplomas a la cuarta cohorte de Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria

La Universidad Nacional de La Plata realizó este jueves la entrega de Diplomas a la cuarta cohorte de egresadas y egresados de la Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria, una propuesta que se consolida como herramienta de formación territorial y de articulación entre la academia, el sistema público de salud y las organizaciones sociales. El acto tuvo lugar en el emblemático patio del Rectorado y contó con la presencia del presidente de la UNLP, Martín López Armengol; el prosecretario de Salud, Manuel Fonseca; y la directora del Consejo Social, Inés Iglesias, además de autoridades de distintas facultades.

La Diplomatura, creada en 2020, se desarrolla en coordinación con el sistema público de salud y está atravesada por enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. Su diseño académico involucra a docentes de 11 unidades académicas, profesionales de hospitales públicos de la región y equipos de salud de los municipios de Ensenada, Berisso y, desde este año, también de La Plata, a través de sus Centros de Atención Primaria. La propuesta busca fortalecer un abordaje integral e interdisciplinario de la salud, apoyado en el trabajo territorial y en el vínculo directo con las comunidades.

En este marco, durante 2025 se llevó adelante un ASIS (Análisis Integral de la Situación de Salud) casa por casa, mediante una aplicación digital que permitió centralizar y sistematizar información sanitaria y educativa relevante para orientar políticas públicas.

Al tomar la palabra, López Armengol destacó la importancia de la experiencia: “Es una alegría que la Universidad sea parte de esta propuesta que hoy nos encuentra celebrando la culminación de una etapa de formación. Detrás de cada diploma hay esfuerzo, pero también un fuerte compromiso por mejorar la calidad de vida de la población. Ser promotores de la salud requiere conocimiento, dedicación, compromiso y cariño por el prójimo; y eso se valora especialmente”.

El presidente de la UNLP agradeció además el compromiso de las 11 facultades que integran la diplomatura, así como el trabajo del área de Salud de la Universidad y del Consejo Social “por la idea, la articulación territorial y por enriquecer a la institución junto a todas las organizaciones de la región”.

La Diplomatura se dicta en distintos barrios populares bajo el formato de aulas abiertas, espacios que se instalan por fuera del ámbito académico tradicional para fomentar nuevas dinámicas de intercambio y producción de saberes. En ese encuentro entre contenidos académicos y experiencias cotidianas, la formación se nutre de las realidades locales y fortalece la participación comunitaria como motor del derecho a la salud.