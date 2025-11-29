El Rick's Café, un ícono en la historia del cine

La icónica película Casablanca, una historia de amor e intriga durante la Segunda Guerra Mundial, se estrenó el 26 de noviembre de 1942 y se coronó como uno de los grandes mitos del cine.

Gran parte de la trama se sucede en El Rick's Café, un emblemático bar y casino nocturno propiedad de Rick Blaine, interpretado por Humphrey Bogart, y que funciona como un punto de encuentro para refugiados, espías y personas que buscan escapar de la Europa ocupada por los nazis.

En el Rick's Café, Rick Blaine se encuentra con su antiguo amor, Ilsa Lund, interpretada por Ingrid Bergman, quien llega a Casablanca (Marruecos) con su esposo, Victor Laszlo, un líder de la resistencia checa. La historia se desarrolla en torno a la lucha interna de Rick, quien debe decidir entre ayudar a Laszlo o recuperar a Ilsa.

Para los amantes del cine, se trata de una de las historias de amor más icónicas. Un amor trágico y apasionado marcado por la nostalgia y la imposibilidad. Pese a que muchos sueñan con poder visitar aquel sitio, ese mítico local venerado en la pantalla fue en realidad un decorado creado en un estudio de Hollywood

Aunque el Rick's Café es un lugar ficticio, hay un restaurante en Casablanca, Marruecos, que se inspiró en la película y lleva el mismo nombre. Fue inaugurado en 2004 y recrea la atmósfera y la decoración de la película, con un piano bar y música en vivo.