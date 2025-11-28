La Plata Adora celebró una cuarta edición histórica en el Teatro Argentino

La cuarta edición de La Plata Adora se llevó a cabo en la majestuosa Sala Ginastera del Teatro Argentino y reunió a cientos de personas en una noche marcada por la unidad, la fe y la música. Organizado por el Pastor Fabián Gómez y Henry Daza, el encuentro se destacó por su fuerte impronta espiritual y su mensaje de esperanza para la ciudad.

El evento contó con la participación de Factor de Cambios, la Banda Oficial de Impacto Juvenil, el músico Matthew Hotton, la cantante internacional Evangelina Crubinca y la oradora principal Pastora Daniela Freidzon, además del arte escénico de Fuego y Espada.

Con el apoyo del Consejo Pastoral de La Plata, La Plata Adora cerró una edición que dejó una profunda huella en la comunidad cristiana local.