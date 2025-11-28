Mercedes Medina recibió el Doctorado Honoris Causa en la apertura del 60º Congreso Internacional de Odontología

El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, encabezó el acto de entrega del Doctorado Honoris Causa a la vicedecana Mercedes Medina. La distinción, el máximo reconocimiento académico de la institución, tuvo lugar en el inicio del 60º Congreso Internacional de Odontología, que se desarrolla en el Centro de Posgrado y Convenciones del edificio Sergio Karakachoff.

La ceremonia contó con la presencia del intendente platense, Julio Alak; el decano Gabriel Lazo; y la presidenta del Congreso, Georgina Santángelo, además de autoridades, docentes, Nodocentes y estudiantes que colmaron el auditorio para acompañar el homenaje.

Doctora en Odontología y con destacada participación en organizaciones científicas como la International Association for Dental Research y la Sociedad Argentina de Investigación Odontológica, Medina desarrolló una extensa carrera en la UNLP. Fue secretaria de Asuntos Académicos y se convirtió en la primera mujer en asumir el decanato de la Facultad.

Uno de los hitos de su gestión fue la incorporación de la perspectiva socio-comunitaria al plan de estudios, que impulsó prácticas en barrios, centros de salud y territorios de la región. “Fue pionera en colocar lo socio-comunitario en el corazón de la formación, haciendo que los estudiantes conocieran la realidad más allá de la técnica”, afirmó Lazo.

López Armengol destacó que el reconocimiento “es un acto de justicia para quien siempre defendió una Universidad abierta, inclusiva y al servicio de los sectores más postergados”.

El Congreso, organizado para celebrar los 60 años de la unidad académica, reúne a profesionales, docentes, investigadores y estudiantes en conferencias, cursos, mesas clínicas y presentaciones científicas. Incluye además un inédito 1º Encuentro de Trabajadores Nodocentes, que suma nuevas voces al intercambio académico.

Alak valoró el trabajo social de la Facultad y su Hospital Escuela, que “abre sus puertas con nobleza humana para brindar atención gratuita a miles de familias sin acceso a la salud odontológica”.