El político namibio llamado Adolf Hitler que sigue ganando elecciones

El político namibio Adolf Hitler Uunona ha vuelto a conservar su escaño en la pequeña circunscripción de Ompundja, en la región norteña de Oshana, a pesar de la atención internacional que genera su nombre. Uunona, miembro de la histórica Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO), representa la zona desde 2004 y ha logrado revalidar su mandato en cinco elecciones consecutivas. A lo largo de los años, ha ganado por márgenes amplios, incluyendo un 85% de apoyo en 2020, reflejo de su fuerte presencia local y del respaldo de una comunidad de menos de 5.000 habitantes.

La notoriedad de Uunona se debe al hecho de compartir nombre con el dictador alemán responsable del Holocausto, aunque él ha dejado claro en varias oportunidades que nada lo vincula con esa ideología. En una entrevista con el periódico alemán Bild en 2020, explicó que descubrió el significado histórico de su nombre recién de adulto. “Hasta que no crecí no me di cuenta: ese hombre quería subyugar al mundo entero. Yo no tengo nada que ver con nada de eso”, declaró. También rechazó cualquier interpretación simbólica o política que pudiera asociarlo con el nazismo, enfatizando que su trayectoria es completamente opuesta.

Según Uunona, fue su padre quien lo llamó así sin comprender plenamente la carga histórica del nombre. “De niño lo veía como algo totalmente normal”, relató en la prensa namibia, subrayando que el nombre no define su carácter ni su labor pública. En Namibia, nombres de origen europeo adoptados durante la época colonial alemana no son inusuales, aunque pocos resultan tan llamativos. Más allá de la controversia, Uunona ha sido reconocido por su trabajo comunitario y su participación en la lucha contra el apartheid, factores que explican por qué, más allá de su nombre, sigue siendo una figura respetada y reelegida por su comunidad.