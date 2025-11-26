Encuentran viva a una mujer dentro de un ataúd en Tailandia

Una mujer en Tailandia sorprendió al personal de un templo cuando comenzó a moverse dentro de su ataúd luego ser llevada para la cremación.

El curioso incidente ocurrió en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, cuando el personal que trasladaba el ataúd hacia un templo budista notó movimientos dentro del féretro.

Tras percatarse de que aún respiraba, tres personas ayudaron a sacarla y la llevaron en ambulancia a un hospital cercano. El hecho fue confirmado por el centro religioso Wat Rat Prakongtham y generó gran atención en medios locales, donde incluso se difundió un video del momento en que la mujer fue descubierta con vida.

En principio, la mujer había permanecido postrada en cama durante aproximadamente dos años debido al deterioro de su salud. Dos días antes de un traslado dejó de responder y aparentemente dejó de respirar, lo que llevó a su familia a asumir su fallecimiento sin confirmación médica.

El hermano, convencido de que había muerto, la colocó en el ataúd y emprendió el viaje hacia Bangkok con la esperanza de cumplir el último deseo de su hermana: la donación de órganos.

De acuerdo con información publicada por el medio local Thailand News, los médicos diagnosticaron a la paciente con hipoglucemia severa, es decir, un nivel críticamente bajo de azúcar en sangre, y confirmaron que no había sufrido insuficiencia cardíaca ni respiratoria.