Trump evalúa hablar con Maduro pero deslizó una advertencia: “Si no es por las buenas, será por las malas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes que evalúa la posibilidad de mantener una conversación directa con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en medio de la tensión política y diplomática entre ambos países.

“Podría hablar con él. Ya veremos. Estamos discutiendo eso con los diferentes equipos”, señaló el mandatario estadounidense al ser consultado por la prensa sobre un eventual acercamiento con Caracas.

Pese a que Washington considera —sin presentar pruebas— a Maduro como líder de una organización criminal, Trump aseguró que cualquier diálogo respondería a un objetivo humanitario. “Se trata de salvar vidas”, expresó, al tiempo que dejó claro que no descarta ninguna herramienta de presión para alcanzar los objetivos de su administración.

“Si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”, afirmó, manteniendo así la ambigüedad respecto de futuras acciones hacia Venezuela.