El volcán Kilauea reanudó su actividad eruptiva en Hawái

El volcán Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, volvió a entrar en erupción en Hawái expulsando chorros de lava de hasta 500 metros de altura.

Según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), la montaña registró muchos episodios de erupción durante el fin de semana.

A través de las redes sociales, se viralizaron varios videos en los que se puede ver el volcán Kilauea entrando en erupción. Se registraron varias erupciones, incluidas explosiones masivas en más de tres ocasiones este mes.

Debido a estas impactantes erupciones, el USGS emitió una alerta de nivel naranja que se extenderá, al menos, hasta el 26 de noviembre.

Desde diciembre de 2024 ha registrado 37 episodios de actividad, manteniendo en alerta a las autoridades y la población cercana.

Un análisis actualizado destaca que la persistencia de estas erupciones puede alterar el paisaje y afectar a las áreas habitadas en la región.