Israel aseguró haber asesinado al líder de Hezbolá

Israel afirmó haber llevado a cabo durante la jornada pasada un ataque aéreo dirigido contra el jefe de Estado Mayor de Hezbolá en Beirut, que dejó un boquete humeante en el costado de un edificio residencial y escombros esparcidos por la calle. En un comunicado difundido poco después del ataque, el ejército israelí aseguró haber “eliminado al terrorista Haytham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor general de Hezbolá”.

El Ministerio de Salud de Líbano señaló que el ataque en Beirut, que se produjo después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu prometiera que Israel haría “todo lo necesario” para impedir que el movimiento proiraní se reorganice, dejó cinco muertos y 28 heridos. De momento no se conocen las identidades de las víctimas del bombardeo en los suburbios del sur de Beirut, una zona densamente poblada y bajo el control de Hezbolá.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que él dio la orden para el ataque, el más reciente contra un objetivo en Líbano pese al alto el fuego que Israel y Hezbolá mantienen desde hace un año. “Israel está decidido a actuar para alcanzar sus objetivos en cualquier lugar y en todo momento”, destaca el comunicado. Éste se convirtió en el quinto ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut desde el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 tras un año de conflicto, y ocurre una semana antes de la visita prevista del Papa León XIV al Líbano.

Vale recordar, que Hezbolá quedó debilitado tras su enfrentamiento con Israel, que comenzó en octubre de 2023 cuando el grupo lanzó intercambios de fuego transfronterizos en apoyo a su aliado Hamás en Gaza, lo que luego escaló a dos meses de guerra abierta.