Arrestan al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y lo envían a la cárcel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido ayer en el marco de la causa judicial que investiga una conspiración para impedir la asunción del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras los comicios de 2022.

De acuerdo con el documento, que fue firmado por el juez Alexandre de Moraes, Bolsonaro habría intentado “romper la tobillera electrónica de rastreo para asegurar el éxito de su fuga”, maniobra que, según el Tribunal Supremo de Brasil planeaba concretar durante una multitudinaria “vigilia” convocada por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro.

El operativo se desplegó en las primeras horas de la mañana, cuando un convoy policial llegó al condominio donde vive Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal (STF) ya había rechazado a mediados de noviembre un recurso presentado por la defensa, confirmando que la pena debía cumplirse en “régimen cerrado”, es decir, en un establecimiento penitenciario.

La detención ocurrió pese al pedido que los abogados del expresidente elevaron el viernes, solicitando que su cliente continuara en su domicilio “por razones humanitarias”, debido al delicado cuadro de salud que enfrenta.

El 11 de septiembre, la Primera Sala del Supremo había sentenciado a Bolsonaro por intentar “perpetuarse” en el gobierno mediante el respaldo de antiguos ministros y altos mandos militares, tras ser derrotado en los comicios de 2022 por el actual presidente, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

El líder ultraderechista, de 70 años, se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco de esa causa.

El 1 de enero de 2023, Lula asumió la presidencia de forma oficial, pero apenas una semana después, miles de activistas de ultraderecha se movilizaron desde uno de los campamentos en Brasilia para asaltar violentamente las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema, un hecho que conmocionó al país y al mundo entero.

Según la Fiscalía, este ataque fue el corolario de un plan golpista dirigido personalmente por Bolsonaro, con el objetivo de perpetuarse en el poder y establecer lo que describen como una dictadura en Brasil.