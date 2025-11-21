Estados Unidos quiere seguir negociando la paz entre Ucrania y Rusia

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que la Administración de Donald Trump está negociando el plan de paz con Ucrania y Rusia “por igual”. “El enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado trabajando en un plan discretamente durante el último mes y han estado dialogando con ambas partes, Rusia y Ucrania, por igual”, mencionó la propia Leavitt.

Según los especialistas, el acuerdo contempla que Ucrania ceda el control de facto de toda la región del Donbass, incluyendo las provincias de Donetsk y Lugansk. Ucrania controla aproximadamente el 15% de estos territorios, que bajo el plan se convertirían en zonas desmilitarizadas donde Rusia no podría desplegar tropas. En las regiones de Zaporizhia y Jersón, las líneas del frente se congelarían en sus posiciones actuales. La iniciativa obligaría a Ucrania reducir su Ejército a 400.000 soldados, la mitad de su volumen actual, así como a renunciar a armamento de largo alcance capaz de tocar territorio ruso. El plan también contempla restricciones a la asistencia militar estadounidense.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, reunidos en Bruselas el día de ayer, rechazaron sistemáticamente lo que se conoce del plan de Washington. Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, declaró que “para que cualquier plan funcione, necesita que ucranianos y europeos estén a bordo”. La encargada de la diplomacia comunitaria destacó que no hay “ninguna concesión de Rusia” implícita en el texto. La afirmación Kallas contrasta con la publicación en X de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, en la que aseguró que “para lograr una paz duradera” es “necesario que ambas partes acepten concesiones difíciles”. “Europa debe estar incluida”, también manifestó Johann Wadephul, ministro de Exteriores de Alemania, antes de añadir que “todas las negociaciones sobre un alto el fuego y el desarrollo pacífico en Ucrania solo pueden ser discutidas y negociadas con Ucrania”.