Nuevos acuerdos millonarios entre Estados Unidos y Arabia Saudita

En un paso contundente en la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, el día de ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, recibió al príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman. En su visita a la Casa Blanca, el príncipe participó en una reunión en el Despacho Oval, seguida de un almuerzo y una cena de gala, con el fin de formalizar la venta de cazas F-35 estadounidenses y los acuerdos bilaterales de defensa y de cooperación nuclear con Riad. De esta manera, se informó que Arabia Saudita acordó una inversión de al menos 600 mil millones de dólares en Estados Unidos.

Trump ha hecho una prioridad reforzar los vínculos con el rico reino petrolero del Golfo. El hecho es inédito dadas las tensiones entre los países que vienen del informe de los servicios de inteligencia estadounidenses, que afirma que Mohamed bin Salman, conocido como “MbS”, aprobó el secuestro y asesinato del periodista y disidente Jamal Khashoggi a manos de agentes saudíes en Estambul en 2018. El pasado lunes, Trump anunció una transacción sin precedentes, que podría alterar el equilibrio militar regional al afirmar que su país “venderá los F-35” a Arabia Saudita, que ha solicitado 48 de estos avanzados cazas furtivos. Hasta la fecha, Israel es el único país de Medio Oriente que posee F-35. Mohamed bin Salman también buscó en la Casa Blanca garantías de seguridad, acceso a tecnologías de inteligencia artificial y avances hacia un acuerdo de energía nuclear civil.

Según expertos, la apuesta de Trump es construir una relación multifacética que mantenga a Arabia Saudita dentro del eje estadounidense y fuera de la influencia china. También, Trump buscó presionar a bin Salman para que se una a los Acuerdos de Abraham, impulsados en el primer mandato del republicano para normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes, aunque Arabia Saudita ha dejado claro que no lo hará sin que exista antes una vía creíble e irreversible para la creación de un Estado palestino. “Es un hombre muy respetado en el Despacho Oval, amigo mío desde hace mucho tiempo, muy buen amigo mío. Estamos muy orgullosos el uno del otro en lo que respecta a los derechos humanos y todo lo demás”, señaló Trump.