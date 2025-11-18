Condenaron a pena de muerte la ex primera ministra de Bangladesh

Un tribunal especial de Daca, la capital de Bangladesh, condenó a muerte en ausencia a la destituida ex primera ministra Sheikh Hasina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas en el país en julio del año pasado que dejaron unas 1.500 personas fallecidas y provocaron su dimisión y huida del país.

“Por sus cargos (de crímenes de lesa humanidad) hemos decidido imponerle sólo una sentencia, que es la pena de muerte”, dijo el juez Golam Mortuza Mozumder, en la lectura del veredicto retransmitido por la cadena de televisión de Bangladés BTV.

El exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal también fue condenado a muerte, mientras que el exinspector general de la Policía nacional Chowdhury Abdullah Al-Mamun fue sentenciado a cinco años de prisión en el mismo caso.

La ex primera ministra, de 78 años, fue acusada de ordenar una respuesta policial violenta a una protesta estudiantil, lo que provocó su destitución del poder el año pasado.

Hasina, quien vive en un exilio autoimpuesto en la India y no estuvo presente en el tribunal de Dacca, criticó duramente al tribunal, al que calificó de “parcial y con motivaciones políticas”.

A su vez, a ONU “lamentó” la condena a muerte dictada en Bangladesh contra la exprimera. “Lamentamos la imposición de la pena de muerte, a la que nos oponemos en todas las circunstancias”, sostuvieron antes de resaltar que la oficina ha pedido en varias ocasiones que los acusados “rindan cuentas en línea con los estándares internacionales” y que “las víctimas tengan acceso a medidas efectivas de remedio y reparación”.

“Si bien no estuvimos presentes en el desarrollo de este juicio, hemos defendido sistemáticamente que todos los procesos de rendición de cuentas, en especial los relacionados con crímenes internacionales, cumplan sin excepción con las normas internacionales de debido proceso y juicio justo”, recalcaron desde la organización.