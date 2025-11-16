Elecciones presidenciales en Chile: ganó la oficialista Jeannette Jara, pero deberá enfrentar a José Antonio Kast en segunda vuelta

Chile vivió este domingo una jornada electoral decisiva que, si bien confirmó el favoritismo de la oficialista Jeannette Jara, dejó abierta la disputa por la presidencia.

Con el 82,97% de las mesas escrutadas, la candidata del oficialismo y militante del Partido Comunista se imponía con el 26,71% de los votos, encabezando así la primera vuelta.



En segundo lugar se ubicaba el conservador liberal José Antonio Kast, que alcanzó el 24,12% de los sufragios y aseguró su pase al balotaje del 14 de diciembre. La gran sorpresa de la jornada fue el independiente Franco Parisi, quien logró un inesperado tercer puesto, desplazando a otros postulantes de mayor trayectoria.



Aunque Jara celebró el triunfo en esta primera instancia, su camino hacia La Moneda aparece cuesta arriba. Analistas y observadores coinciden en que Kast llega con una ventaja sólida para la segunda vuelta: no solo por la diferencia que separa ambos porcentajes, sino también por la rápida alineación de otros referentes de la derecha.

Tanto el ultraderechista libertario Johannes Kaiser como la líder del sector tradicional Evelyn Matthei felicitaron públicamente a Kast y anunciaron su apoyo para el enfrentamiento final.

