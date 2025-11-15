Estados Unidos anunció la operación “Lanza del Sur”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció en las últimas horas la activación de una operación militar que, según dijo, busca expulsar a los “narcoterroristas” del hemisferio occidental. El anuncio tiene lugar en medio de las crecientes tensiones con Venezuela por el despliegue y bombardeos a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Bajo el título “Lanza del Sur”, las autoridades estadounidenses confirmaron que será dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y por el Comando Sur de Estados Unidos, que es el comando de combate militar estadounidense que abarca 31 países de América del Sur, América Central y el Caribe. El anuncio de Hegseth se da justo después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque, que se unieron a los destructores y buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

Desde el pasado agosto, Estados Unidos ha desplegado en el Caribe su mayor contingente militar en décadas como parte de la guerra que, según dice, le ha declarado al narcotráfico, con el que vincula al Gobierno de Maduro y por el que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares. El gobierno liderado por Donald Trump ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, declarado como grupo terrorista.

Además de Venezuela y Colombia, el día de ayer también salió al cruce del accionar de Estados Unidos el gobierno de Panamá. “Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela, ni contra ningún otro país del mundo”, declaró el presidente de Panamá, Jose Raúl Mulino. El mandatario, que hace un mes denunció presiones de Washington por su relación con China, aludió al rol de Panamá como vigilante del Canal Interoceánico, la arteria vital que transporta más del 6% del comercio marítimo mundial.