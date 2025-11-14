Maduro lanza un pedido de paz a Donald Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo ayer que estadounidenses y venezolanos deben “unirse por la paz del continente” e hizo un pedido de paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones en el Caribe.

“No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz”, manifestó Maduro durante una marcha de apoyo al gobierno en Caracas.

“Mi mensaje es: ¡Yes, peace! ¡Yes, peace!”, expresó Maduro tras ser consultado por CNN sobre si tenía un mensaje para Trump.

El mandatario instó a Estados Unidos a no entrar en otro conflicto prolongado, pidiendo a su pueblo “unirse por la paz del continente”.

Desde mediados de agosto Estados Unidos y Venezuela viven una escalada militar en el Caribe, luego de que la Casa Blanca ordenara un despliegue militar no visto en la región desde la invasión de Granada en 1989.

El despliegue incluye un portaviones, numerosos barcos de guerras, aviones de combate e infantería de marina.