Petro ordenó suspender el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, escribió en sus redes en las últimas horas el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Además, indicó que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, en referencia a la cooperación histórica de ambos países contra el narcotráfico. El mandatario explicó que la suspensión de intercambio de información “se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe”.

En los últimos meses, Petro ha endurecido sus críticas hacia su homólogo estadounidense, Donald Trump, y ha acusado a ese país de cometer “asesinatos” y “crímenes de guerra” en su ofensiva antidrogas, primero en el Caribe y luego en el Pacífico, donde desde septiembre se han registrado decenas de ataques y más de 70 muertos. Estos episodios han profundizado las tensiones entre Washington y los gobiernos de Colombia y Venezuela, a cuyos líderes Trump acusa de promover el narcotráfico.

Dicha tensión repuntó el pasado martes con la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más poderoso del mundo. En respuesta, Venezuela anunció la movilización de unos 200.000 militares para ejercicios de preparación ante un ataque y aprobó una nueva ley de defensa para afrontar las “amenazas” estadounidenses.

El anuncio de Petro llega después de que medios internacionales informaran que el Reino Unido dejó de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe, para no ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, que considera ilegales. Durante años, el Reino Unido, que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia, había ayudado a Estados Unidos a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas. Esto implicaba que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada.