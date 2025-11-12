Estados Unidos incorporó un portaaviones a la ofensiva en el Caribe

Estados Unidos escala su despliegue militar en aguas cercanas a Latinoamérica con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque. De esta manera, aumenta de forma drástica el despliegue naval que ha exacerbado las tensiones con Venezuela. Según los especialistas, se trata del superportaaviones de última generación, el más avanzado de la flota de Estados Unidos.

Si bien la zona de responsabilidad del Comando Sur en el Atlántico incluye extensas áreas oceánicas, el USS Gerald R. Ford se aproxima a la región después de que el presidente Donald Trump ordenara su traslado, desde el Mediterráneo, el pasado 24 de octubre, mientras justifica una lucha contra el narcotráfico y vincula al gobierno de Nicolás Maduro con el llamado Cartel de los Soles. El objetivo es “reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir a actores y actividades ilícitas que comprometan la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos”, según declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Desde el pasado 19 de agosto, Trump anunció el inicio de ese despliegue naval que ha estado seguido de numerosos ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico. La cifra total de asesinados en esas embestidas aumentó a al menos 76 personas, señaladas por Estados Unidos como “narcotraficantes”, aunque Washington sigue sin mostrar pruebas de sus acusaciones. Además de las negativas de los mandatarios Nicolás Maduro y Gustavo Petro, estas letales ofensivas estadounidense han sido denunciadas por el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, como así también por la directora para las Américas de Human Right Watch, Juanita Goebertus.