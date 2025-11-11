Apagón total deja a República Dominicana a oscuras y paraliza Santo Domingo

Las autoridades dominicanas informaron el martes que una falla en el sistema energético nacional dejó fuera de operación a todas las generadoras de electricidad del país, provocando un apagón total que paralizó gran parte de las actividades cotidianas y generó un fuerte impacto en la capital, Santo Domingo.

El blackout, ocurrido en horas de la tarde, causó un caos en el tránsito ante la falta de semáforos y obligó a suspender el servicio del metro y del teleférico, afectando a miles de pasajeros. En algunos casos, las personas tuvieron que bajar de los trenes y caminar por los túneles junto a las vías para salir de las formaciones detenidas.

Hospitales, bancos y grandes instituciones lograron seguir operando gracias a plantas eléctricas de emergencia, aunque muchos hogares y pequeños negocios quedaron completamente a oscuras durante varias horas.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó casi entrada la noche que el sistema comenzaba a restablecerse de manera gradual:

“Ya tenemos 472 megavatios entrando en el sistema, eso es algo más de 15% del total. Iremos restableciendo poco a poco la energía, de manera particular”, detalló.

Según la Empresa de Transmisión de Electricidad Dominicana (ETED), la interrupción se originó por una avería en el sistema de transmisión que afectó de forma simultánea las plantas Quisqueya I y II y San Pedro de Macorís, lo que generó una caída en cascada del resto de las generadoras.

El corte afectó a todo el territorio nacional, incluyendo provincias como Santiago, La Vega, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana y Puerto Plata, donde los reportes ciudadanos coincidían en la ausencia total de energía eléctrica durante buena parte del día.

El suceso fue considerado inusual en un país cuya matriz eléctrica está diversificada entre gas natural, carbón, fuel oil y energías renovables. Sin embargo, especialistas advirtieron que la falta de mantenimiento en líneas de transmisión y la sobrecarga del sistema podrían haber contribuido al fallo generalizado.