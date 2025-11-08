La Corte Suprema de Brasil rechazó apelación de Bolsonaro por el intento de golpe

La Corte Suprema de Brasil alcanzó en la jornada de ayer una mayoría de votos para rechazar una apelación y mantener la condena a 27 años del expresidente Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

El líder ultraderechista fue hallado culpable en septiembre de haber operado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios.

El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, rechazó todos los argumentos de la defensa, calificándolos de “inviables”, y afirmó que no hubo omisiones en la sentencia. Luego, los jueces Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia coincidieron con De Moraes. El magistrado negó la existencia de “cercenamiento de defensa”, señalando que todas las pruebas fueron puestas a disposición de los abogados. Asimismo, descartó reducir el castigo, argumentando incluso que la avanzada edad de Bolsonaro ya había sido considerada como un factor atenuante.

La defensa de Bolsonaro había fundamentado la apelación señalando un supuesto “cercenamiento” del derecho a la defensa y alegando que no tuvieron tiempo suficiente para revisar la documentación reunida en el caso.

Además, argumentaron que la Corte Suprema carece de competencia para juzgar esta causa y solicitaron una reducción de la pena, establecida en 27 años y tres meses de prisión tras el fallo del 11 de septiembre.

El panel tiene hasta el 14 de noviembre para presentar sus votos, y la decisión no se finalizará hasta entonces. Aunque es poco probable, los jueces podrían cambiar sus votos antes de esa fecha.

Bolsonaro fue declarado culpable en septiembre de intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022, y fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión. Ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto.

Vale resaltar que el proceso contra el mayor líder de la derecha brasileña avanza mientras Brasil y Estados Unidos recomponen su relación bilateral.

Lula se encontró con Trump en octubre en Malasia para conversar sobre los aranceles y anticipó “buenos acuerdos para ambos países”.