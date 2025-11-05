Nueva York eligió a su primer alcalde musulmán: Zohran Mamdani, un socialista de 34 años



Zohran Mamdani, de 34 años, hizo historia este martes al imponerse con holgura en las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Nacido en Uganda y autodenominado socialista demócrata, se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en un siglo y en el primero de religión musulmana en ocupar el cargo.



Con el 91% de los votos escrutados, Mamdani obtuvo el 50,4% de los sufragios, superando al exgobernador del estado, Andrew Cuomo —quien se presentó como independiente y logró el 41,6%—, y al republicano Curtis Sliwa, que alcanzó el 7,1%.



El triunfo de Mamdani marca un cambio profundo en el panorama político de la mayor urbe de Estados Unidos. Su campaña, centrada en la accesibilidad económica y la justicia social, prometió una serie de reformas ambiciosas financiadas mediante nuevos impuestos a los grandes patrimonios y a las corporaciones.



Entre sus principales propuestas figuran la congelación de los alquileres para un millón de inquilinos, la creación de 200.000 viviendas asequibles, la implementación de cuidado infantil universal gratuito, autobuses públicos sin costo y la apertura de tiendas de comestibles de propiedad municipal.



Mamdani, quien desde 2021 se desempeña como miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York, basó su campaña en un mensaje de “una ciudad para todos y no solo para los más ricos”. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de controversias: recibió fuertes críticas de líderes empresariales y de sectores moderados del Partido Demócrata, entre ellos el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, quien evitó respaldarlo públicamente.



Con su victoria, Zohran Mamdani promete iniciar una nueva etapa en Nueva York, marcada por un enfoque progresista que busca reducir las desigualdades en una de las ciudades más desiguales del mundo.