El oficialismo obtuvo dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026

El Gobierno consiguió este martes en Diputados el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026, que sería el primero aprobado desde la asunción de Javier Milei si logra avanzar en ambas cámaras. El oficialismo apuesta a que la discusión se traslade a las sesiones extraordinarias de diciembre, cuando esté en funciones la nueva composición del Congreso, más favorable a sus intereses.

La Comisión de Presupuesto se reunió ayer al mediodía en el último emplazamiento dispuesto por el recinto. Sin convocatoria del Ejecutivo, los bloques opositores forzaron la discusión y La Libertad Avanza debió presentar su texto. Con el respaldo del PRO, la UCR —aunque con disidencias parciales— y el bloque Innovación Federal, el oficialismo reunió 20 firmas, las mismas que Unión por la Patria. El empate fue resuelto por el presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, quien usó su voto doble para otorgar la mayoría al Gobierno.

La presencia de Diego Santilli, todavía diputado y a la espera de asumir como ministro del Interior, fue clave para garantizar la firma oficialista. “Me gustaría que se trate en extraordinarias, que es lo que la sociedad votó”, sostuvo. Su participación marcó además su debut en las negociaciones por el Presupuesto 2026, donde deberá reunir apoyos entre los gobernadores para que el texto llegue al recinto con la menor cantidad de cambios posibles.

El oficialismo confía en un Congreso renovado para blindar su proyecto, pero el paso en comisión dejó en evidencia que la institucionalidad del Gobierno queda supeditada a alianzas y acuerdos circunstanciales, y que el primer presupuesto de Milei nace con un déficit de legitimidad