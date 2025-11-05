Larroque acusó al Gobierno nacional de aislar a Kicillof y cruzó a Santilli

El ministro bonaerense Andrés Larroque salió al cruce del flamante ministro del Interior, Diego Santilli, luego que éste justificara la ausencia de Axel Kicillof en la reunión de gobernadores con el presidente Javier Milei. Santilli había señalado que el mandatario no fue convocado por no adherir al Pacto de Mayo, argumento que Larroque calificó de “falaz” y parte de una estrategia de exclusión.

En declaraciones radiales, sostuvo que el Gobierno busca aislar deliberadamente a Kicillof, a quien definió como la “esperanza de la reconstrucción de un proyecto nacional”. El ministro también denunció la influencia de Estados Unidos en la política local y definió al oficialismo como “una fuerza de ocupación”. Agregó que los cambios recientes en el gabinete buscan ordenar un dispositivo debilitado, incorporando a figuras del macrismo como Santilli.

En esa línea, Larroque advirtió que existe un ataque directo a la provincia y cuestionó que se dejara afuera del encuentro a Buenos Aires, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego. “Me gustaría saber qué significó ese pacto, porque las provincias que fueron también resultaron perjudicadas”, señaló.

Para el dirigente peronista, la explicación de Santilli responde a “chicanas y argumentos falaces” que no justifican la exclusión de Kicillof, quien, remarcó, “se ha cansado de pedirle reuniones al presidente”.

Con tono desafiante, cerró con un mensaje al nuevo ministro del Interior: “Para trabajar siempre estamos, para chicanas se las dejamos a Santilli”.