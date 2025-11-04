Murió Gopichand Hinduja, el empresario más rico del Reino Unido, a los 85 años

Gopichand P. Hinduja, líder del poderoso Grupo Hinduja y cabeza de la familia más rica del Reino Unido, falleció este martes a los 85 años en un hospital de Londres.

Graduado de un instituto de Mumbai, India, Gopichand comenzó su trayectoria empresarial en Teherán, donde se incorporó al negocio comercial fundado por su familia. Junto a sus hermanos, impulsó una expansión internacional que abarcó sectores clave como la industria automotriz, el petróleo, las finanzas y la tecnología.

Tras el fallecimiento de su hermano mayor, Srichand Hinduja, en 2023, asumió la presidencia del conglomerado, consolidando aún más la influencia global del grupo.

Con un patrimonio estimado en 35.300 millones de libras esterlinas (unos 46.000 millones de dólares), la familia Hinduja encabeza la lista de las mayores fortunas del Reino Unido, símbolo de una dinastía empresarial que ha dejado una profunda huella en el comercio internacional.

El magnate será recordado como una figura clave en el desarrollo económico entre Asia, Europa y Medio Oriente.