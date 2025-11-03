El Reino Unido despojará al príncipe Andrés de su último rango militar

El gobierno del Reino Unido dijo el domingo que tomaría medidas para despojar al ex príncipe Andrés de su título honorífico de vicealmirante, su último rango militar restante. Andrew fue despojado de sus títulos militares honorarios por su madre, la difunta reina Isabel II, en 2022 después de ser demandado por Virginia Giuffre, la principal acusadora del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El último movimiento se produce después de que el rey Carlos III eliminara el jueves todos los títulos y honores reales restantes de su hermano menor en medio de la creciente ira del Reino Unido por los vínculos de Andrés con Epstein. “Hemos visto a Andrew renunciar a los puestos honorarios que ha tenido en todo el ejército... Guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar el último título de vicealmirante que tiene”, dijo el ministro de Defensa, John Healey, a la BBC.