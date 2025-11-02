Rusia respaldó a Venezuela y acusó a EE.UU. de uso excesivo de fuerza en el Caribe

Rusia expresó su respaldo a Venezuela y criticó con dureza a Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe, en el marco de la campaña antidrogas impulsada por el presidente Donald Trump desde fines de agosto. Las operaciones dejaron hasta el momento 62 muertos, 14 barcos destruidos y un semisumergible hundido, lo que generó fuertes cuestionamientos internacionales.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, afirmó que estas acciones “violan tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional”.

“Reiteramos nuestro firme apoyo a la autoridad venezolana en sus esfuerzos por defender su soberanía nacional”, subrayó Zakharova, quien además llamó a tomar medidas para reducir la tensión y alcanzar soluciones respetando el derecho internacional.