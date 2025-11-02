Trump amenaza a Nigeria con una acción militar
Donald Trump amenazó con enviar fuerzas militares a Nigeria si el país no detiene lo que él describió como el "asesinato de cristianos".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que podría ordenar una intervención del Departamento de Guerra en Nigeria en respuesta al “asesinato de cristianos” a manos de “islamistas radicales” en el país africano.
“Estados Unidos bien podría entrar en ese ahora vergonzoso país pegando tiros para erradicar completamente a los terroristas islámicos que están perpetrando estas horribles atrocidades”, sostuvo Trump.
Y añadió: “He ordenado a nuestro Departamento de Guerra que se prepare para una posible intervención. Si atacamos, será rápido, violento y dulce, igual que los ataques de los matones terroristas contra nuestros queridos cristianos. Advertencia: ¡que el Gobierno nigeriano se mueva rápidamente!”.
El gobierno nigeriano rechazó las declaraciones y aseguró que el país continúa combatiendo a estos grupos radicales, pidiendo cooperación internacional en lugar de amenazas.